«Фактор политики США»: Политолог прокомментировал массовые протесты в Иране

Политолог Александр Асафов в интервью 5-tv.ru прокомментировал массовые антиправительственные протесты в Иране, которые начались после признания властей страны в причастности к крушению украинского Boeing 737-800, сбитого выпущенной по ошибке ракетой.

По словам эксперта, в настоящий момент в стране происходит дестабилизация обстановки, в частности перед явным фактом мобилизации иранского общества по поводу гибели генерала Сулеймани.

«Иранский вопрос для подобных информационных спецопераций стоит у американцев достаточно давно. Целая программа была разработана еще в то время, когда госсекретарем Соединенных Штатов была (Хиллари — Прим.ред.) Клинтон, в рамках „публичной дипломатии“ — так это называлось», — сказал Александр Асафов.

Политолог отметил, что для подобных целей был разработан целый комплекс мер воздействия, воспитания диссидентов, кибердиссидентов, проведения образовательных программ, которые подразумевали под собой создание нового протестного класса, направленного на смену режима в стране.

«Тогда это не получилось. Сейчас ситуация, особенно после признания атаки в результате ошибки на украинский самолет и гибели людей — это отличный повод для протеста, в том числе», — уверен Александр Асафов.

Специалист склонен считать, что иранское общество возмущено не свершившимся фактом, а тем, что обещанная месть за гибель Сулеймани не состоялась.

«Это будет подано как недовольство режимом, потому что он „жесток, бесчеловечен, ужасен“, и что это приведет к освобождению иранского народа. Такое говорилось неоднократно на протяжении многих лет. Дональд Трамп недавно упоминал беспорядки, которые были пресечены жестким, силовым образом. Поэтому влияние, косвенное, хотя можно сказать — прямое, если первые лица (других государств — Прим.ред.) вмешиваются во внутренние дела (страны — Прим.ред.), так же как они назначали Гуайдо в Венесуэле, то, конечно, цель — инициировать беспорядки, которые снесут режим», — сказал Александр Асафов.

Политолог уверен, что для достижения подобных целей многое делается «в тени». По словам Александра Асафова, американцы будут использовать сложившуюся ситуацию по аналогии с десятками других стран, где публично поддерживали и помогали тем, кто устраивал подобные беспорядки.

«О том, что США причастны — косвенно или как-то иначе — сказал и (президент Ирана Хасан — Прим.ред.) Роухани. Безусловно, в этом есть фактор обострения американо-иранских отношений. Но, конечно, цена ошибки очень велика и ответственность за эту ошибку лежит на иранских вооруженных силах, на иранских ПВО. Но сейчас будут обвинять, безусловно, политическое руководство, КСИР», — полагает Александр Асафов.

Эксперт склонен утверждать, что работа по дестабилизации обстановки в стране проводится Вашингтоном на протяжении многих лет и антииранский фактор политики США достаточно очевиден.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посол Британии в Иране был задержан за организацию протестов.