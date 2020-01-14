В Сирии за последние дни больше тысячи мирных жителей вышли из районов Идлибской зоны диэскалации, которые контролируют боевики. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

Многим беженцам такой прорыв едва не стоил жизни. Террористы заблокировали три пункта пропуска. Открыть людям путь к мирной и главное, безопасной жизни, удалось только благодаря действиям наших военных полицейских.

Идлиб сейчас остается последним в Арабской республике оплотом радикалов. Ситуацию в регионе накануне обсудили в Москве на трехсторонней встрече представителей Сирии, России и Турции. В Дамаске заявили, что будут продолжать борьбу против терроризма до полного освобождения Идлиба.

Ранее 5-t.ru рассказывал о гибели мирного жителя во время последнего обстрела Алеппо.