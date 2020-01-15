Детали подготовки Манежа к ежегодному обращению Путина к Федеральному собранию

В столичном Манеже идут последние приготовления к выступлению Президента России. Сегодня ровно в полдень Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию. В нем определены главные стратегические направления развития страны.

В Центральном выставочном зале в эти минуты наводят последний лоск, настраивают звук и свет. На мероприятие аккредитовано рекордное количество журналистов, прямую трансляцию речи президента будут смотреть даже на Международной космической станции.

За подготовкой к одному из главных событий года в Манеже следит Григорий Гривенный.

Двуглавый орел на синем фоне и десять государственных флагов. На сцене «Манежа» все готово к началу ежегодного мероприятия, которое не просто «традиция», оно прописано в Конституции. Пункт «е» 84-й статьи основного закона России обязывает главу государства каждый год «обращаться с посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства».

«Мы находимся буквально в одном метре от того места, откуда Владимир Путин будет оглашать свое послание Федеральному собранию. Вот, стойка белого цвета, а вот так он будет видеть зал, где будут находиться сенаторы, депутаты Государственной Думы, члены Правительства, все приглашенные. То есть вот примерно так будет выглядеть этот зал глазами Владимира Путина», — передает из Манежа корреспондент «Известий» Григорий Гривенный.

Послание оглашается необычно рано по меркам и политического, и обычного календарей — это всего первая полноценная рабочая неделя после новогодних праздников.

Но это у обычных граждан, а президент все начало января посвятил подготовке своего выступления. Проводил совещания с членами правительства и Совета безопасности, работал с документами. Потому что все темы и направления, которые задает послание — определяют рабочие задачи большого количества людей на целый год.

«Оно ориентировано на совместную работу всей вертикали государственной власти. Недаром сейчас на послания приглашается весь губернаторский корпус, весь судейский корпус, представители законодательных собраний регионов. Они всем этим большим коллективом слушают, что говорит им президент, что было в прошлом году, и что предстоит нам всем в году наступившем», — поясняет директор института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Традицию выступать перед парламентом и министрами заложил еще Борис Ельцин, в середине девяностых. Первое Послание Владимира Путина было произнесено в 2000-м, и оно даже имело свое название: «Какую Россию мы строим?».

«Единственный путь России — создание сильного, независимого государства», — заявил тогда глава государства.

Но с 2003 года было решено от названий послания отказаться. Впрочем, от этого оно не утратило актуальности и общественного интереса. Особенно это было заметно в 2018-м, тогда впервые послание оглашалось не в Кремле, а в выставочном зале «Манеж».

Присутствующие сначала с интересом увидели в зале большие экраны, но главный сюрприз ждал их позже, когда Путин попросил показать на этих экранах ролики с демонстрацией новейших систем российского оружия, в том числе гиперзвукового.

В 2020-м все гадают: может быть покажут еще что-то сенсационное?

Очень любопытный момент: идет последняя репетиция. Выстраивается звук, настраивается свет. По тому человеку, который в этот момент стоит точно на том месте, где будет находится Владимир Путин, именно на него сейчас направлены софиты, проверяются линии связи. Послание президента Федеральному собранию спустя два года возвращается в Манеж. Здесь установлены огромные мультимедийные экраны. Можно ожидать, что речь Владимира Путина будет сопровождаться показом графики, компьютерных и 3D роликов.

Интерес к прямой трансляции, которая начнется в полдень по московскому времени огромен: для освещения послания аккредитовалось более восьмисот российских и зарубежных журналистов. Показывать выступление российского президента будут на самых разных медийных носителях например, на здании московского Центрального телеграфа или на фасаде столичной гостиницы «Космос». Кадры из Манежа можно будет увидеть даже на Эльбрусе, где установят специальные экраны. Картинку увидят космонавты на МКС. Ну и, конечно же, в самом зале не будет свободных мест.

Все ряды пронумерованы. 16,17, 18, 19, 20 — это основная часть. Будут еще и дополнительные места. А вот это — «глаза», которыми будут смотреть трансляцию миллионы россиян. Четыре основных камеры, камера-кран, трансляция обещает быть очень интересной.

В предыдущий раз в Манеже, кстати, Владимир Путин установил рекорд длительности послания — один час 59 минут. Сколько будет длиться сегодняшнее выступление, конечно же, неизвестно, но главное, безусловно, не в продолжительности речи президента, а в том, насколько быстро и четко ее основные положения будут претворены в жизнь.