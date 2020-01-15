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Прямая трансляция послания Владимира Путина Федеральному собранию

, 12:00 | Карина Бернтгольц Live 111

В ежегодном публичном обращении президент дает оценку положению дел в стране, а также определяет основные направления внутренней и внешней политики государства.

Фото, видео: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Тема:
Послание Путина ФС РФ 2020 7

Президент России Владимир Путин в эти минуты выступает с очередным посланием Федеральному собранию в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Мероприятие началось в 12.00 по московскому времени. 5-tv.ru ведет онлайн-трансляцию обращения главы государства к двум палатам парламента.

В ходе мероприятия российский лидер традиционно излагает свою оценку положению дел в стране, обозначает основные задачи внешней и внутренней политики РФ и дает поручения парламентариям. В 2020 году Путин обращается к Федеральному собранию уже в 16-й раз. Как пишет ТАСС, в этом году при подготовке к мероприятию президент уделил особое внимание вопросу повышения уровня благосостояния граждан страны и увеличению доходов населения.

По данным пресс-службы Кремля, число приглашенных на церемонию составляет 1300 человек. Среди них члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов РФ, главы традиционных конфессий, общественные деятели. На мероприятие аккредитованы около 900 журналистов, в том числе зарубежных.

Продолжительность послания Путина Федеральному собранию не регламентирована. Самым длительным за всю историю было обращения президента к парламентариям в 2018 году. Тогда выступление главы государства продлилось почти два часа и впервые включало в себя демонстрацию мультимедийных материалов, в том числе графиков, диаграмм и видеороликов.

Ранее 5-tv.ru представлял статистику обращений Владимира Путина к Федеральному собранию с 2000 года.

Тема:
Послание Путина ФС РФ 2020 7
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Объявлена дата послания Владимира Путина к Федеральному собранию

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