Путин: Чиновники, судьи и депутаты не должны иметь иностранное гражданство

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию предложил на конституционном уровне закрепить требования к лицам, которые занимают должности «критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны».

«Главы Совета Федерации, члены совета Федерации, депутаты Госдумы, председатель правительства, его заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство, либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства», — подчеркнул российский лидер.

Он отметил, что люди, занимающие руководящие посты в государстве должны осознавать, что они связывают свою жизнь с Россией и «никак иначе».

Вместе с тем Путин призвал закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти и регулярную индексацию пенсий. Кроме того, глава РФ заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не может быть ниже прожиточного минимума — данное условие, по мнению российского лидера, также должно быть отражено в основном законе государства.

Российский лидер также предложил проводить всенародное голосование по принятию предложений в Конституцию. По мнению Путина, необходимо обеспечить сменяемость и обновление власти в стране.

5-tv.ru представлял статистику обращений Владимира Путина к Федеральному собранию с 2000 года.