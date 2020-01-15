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Кудрин назвал послание Путина «самым дорогим» на его памяти

, 18:09 | Сергей Зеленский 14

По оценкам главы Счетной палаты, на предложенные главой государства меры понадобится от 400 до 500 миллиардов рублей ежегодно.

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Фото, видео: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Тема:
Послание Путина ФС РФ 2020 20

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин оценил 16-е Послание российского президента Владимира Путина Федеральному Собранию как «самое дорогое» на его памяти. Он пояснил, что для реализации озвученных главой государства поручений ежегодно необходимо от 400 до 500 миллиардов рублей.

«Это потребует сейчас изыскать дополнительные ресурсы в размере примерно 0,4–0,5% ВВП», — сказал глава Счетной палаты.

Комментируя поручение президента по оказанию поддержки семьям с детьми, Кудрин подчеркнул, что несмотря на экономическую ситуацию в стране, это необходимо делать.

«Допускаю, что в этот период развития, пока страна не обеспечила высокие темпы развития, тем не менее, она должна заботиться в первую очередь о семьях с детьми. Эти меры вполне рациональны. Их эффективность должны просчитать, насколько это снизит бедность <…> Я считаю, что это неизбежные, вынужденные меры, которые нужно принимать, чтобы корректировать то реальное состояние, которое сложилось. Поэтому как бы это не было дорого, я поддерживаю эти меры», — пояснил он.

15 января в Послании Федеральному Собранию Путин предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка, а также увеличить его на 150 тысяч рублей. Дополнительную выплату будут получать семьи, у которых появился второй ребенок. Таким образом, при рождении первого ребенка семьи будут получать 466 617 рублей; при рождении второго — 616 617 рублей, а при появлении третьего государство выплатит за семью 450 тысяч рублей ипотечного кредита. Президент также пообещал, что программу маткапитала продлят по меньшей мере до конца 2026 года.

Плюс к этому глава государства предложил ввести ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет для тех, у кого ежемесячный доход не превышает прожиточный минимум на человека.

Путин также заявил, что с 1 сентября 2020 года необходимо ввести доплату классным руководителям в размере не менее пяти тысяч рублей, а также обеспечить бесплатное горячее питание для школьников с первого по четвертый класс.

Тема:
Послание Путина ФС РФ 2020 20
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