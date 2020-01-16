Сирийская армия готовится дать отпор боевикам в Идлибе

Этой ночью сирийская армия приведена в повышенную готовность. Как сообщают СМИ, военные намерены атаковать позиции террористов, которые продолжают обстреливать жилые кварталы в Идлибской зоне деэскалации.

В провинции Алеппо артиллерия боевиков ведет огонь не только по жилым домам — снаряды летят и в школы. Среди учеников — есть погибшие. Обстрел ведется круглосуточно, местные жители едва успевают прятаться в бомбоубежищах.

Наладить нормальную жизнь — невозможно. Магазины и аптеки не работают.

На севере Сирии действует режим прекращения огня, но боевики и вооруженная оппозиция в последние дни его постоянно нарушают.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что благодаря переправе, построенной военными РФ, в сирийский город Дейр-Эз-Зор возвращаются беженцы.