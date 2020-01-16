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Делегация Украины в ПАСЕ возобновит работу в ежегодной сессии ассамблеи

, 19:21 | Василий Заика Видео 27

Парламент Незалежной принял соответствующее постановление в ходе очередного заседания.

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Фото, видео: Zuma\TASS

Тема:
Украинский кризис 356

Делегация Украины возобновит работу в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2020 году. Соответствующее постановление было принято в ходе очередного заседания парламента Незалежной, сообщает РИА Новости.

Решение было поддержано 348 депутатами Верховной рады при необходимом минимуме в 226 голосов.

«Верховная рада Украины поручает постоянной делегации Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, реализуя право Украины как полноправного члена Совета Европы, подать свои полномочия на утверждение для участия в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года», — говорится в тексте документа.

Согласно пояснительной записке к постановлению, Украина намерена добросовестно соблюдать взятые обязательства перед Советом Европы. По этой причине работа делегации Незалежной является необходимостью.

Представители Украины официально заявили об отказе от участия в сессии ПАСЕ после возвращения к работе делегации от России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина неимоверной щедростью пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.

Тема:
Украинский кризис 356
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