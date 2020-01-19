Путин: Стороны конфликта в Ливии прислушались к призыву РФ и Турции о перемирии

Президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Берлине заявил, что стороны конфликта в Ливии отреагировали на призыв Москвы и Анкары о перемирии.

«Мы с вами сделали очень хороший шаг во время встречи в Стамбуле, призвали ливийские стороны прекратить огонь, прекратить боевые действия. И несмотря на то, что определенные инциденты имеют место до сих пор, все-таки обе стороны прислушались к нашему призыву, и крупномасштабные боевые действия прекращены», — сказал Владимир Путин.

Глава российского государства, помимо прочего, отметил эффективную работу РФ и Турции по многим значимым направлениям международной политики, в том числе и регионального характера. Владимир Путин пояснил, что имеет в виду Сирию, иранскую ядерную программу и вооруженный конфликт в Ливии.

«Мы действительно очень эффективно работаем по многим ключевым направлениям международной политики, особенно регионального характера. Я имею в виду Сирию, все, что связано с иранской ядерной программой, имею в виду, конечно, и разрешение ливийского конфликта», — сказал Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин встретился с Эрдоганом перед началом Берлинской конференции по Ливии.