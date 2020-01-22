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  4. Посмотрите новый и очень горячий клип Ольги Бузовой «В огне»

Посмотрите новый и очень горячий клип Ольги Бузовой «В огне»

, 18:41 | Юлия Федорова Видео 85

Певица предстала перед фанатами роковой красоткой, нежащейся на тропическом пляже.

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 763

Ольга Бузова регулярно отдыхает в Таиланде и активно делится в Instagram фотовпечатлениями со своего отдыха. Но почему бы не совместить приятное с полезным? Тогда артистка выкладывает в YouTube неофициальный клип на песню «В огне».

В ролике Ольга сливается с тайской природой и танцует в красном платье в пол, которое символизирует огонь. Охладить пыл Бузовой может только вода из бассейна, в котором появляется звезда. Сама певица обозначила клип как mood video, то есть ролик для настроения.

Фанаты расхвалили работу Бузовой.

«Очень красиво, чувственно и нежно получилось!»

«Впервые за долгое время я увидела в Оле сексуальность… В этом видео она раскрылась!»

«Очень классно снято, закат такой мистический и летающие искорки, видео завораживает», — поделились эмоциями от просмотра зрители.

Бузова сменила стиль поведения — в новом видео она предстала манящей соблазнительницей, в то время как прошлый клип «Не виновата» рассказывал историю экстраординарной певицы на вечеринке.

Некоторые фанаты Ольги Бузовой были разочарованы отсутствием в кадре возлюбленного звезды — блогера Давида Манукяна. Как сообщал 5-tv.ru, пара много времени проводит вместе, а недавно Манукян трогательно поздравил Бузову с днем рождения.

Тема:
Ольга Бузова 763
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