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WADA временно отстранило Московскую антидопинговую лабораторию

, 22:02 | Марина Неруцких 60

Всемирное антидопинговое агентство временно отозвало лицензию у московских коллег.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Допинговый скандал 301

WADA временно отстранило от работы Московскую антидопинговую лабораторию. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на сайт Всемирного антидопингового агентства, в связи с временным отзывом лицензии у Национальной антидопинговой лаборатории в Москве, российским коллегам запрещается выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови в рамках программы «Биологический паспорт спортсмена».

«Решение будет действовать до окончания дисциплинарного разбирательства, проводимого независимым дисциплинарным комитетом», — отмечается в сообщении WADA.

Это уже не первая приостановка работы Национальной антидопинговой лаборатории в Москве. В 2015 году Всемирное антидопинговое агентство отзывало полную аккредитацию у российской организации. В 2016-м лицензия лаборатории была частично возвращена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что десятки спортсменов присоединились к процессу между WADA и РУСАДА.

Тема:
Допинговый скандал 301
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