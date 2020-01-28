День Победы: интересные факты о важном празднике

Ценности и устои советской эпохи сильно отличались от того, чем живет современная молодежь. Однако День Победы был и остается мостиком между Россией наших дней и СССР.

Примечательно, что в Европе День Победы отмечается не 9 мая, а 8-го. Чаще всего, это государственный праздник, однако далеко не везде его сделали выходным днем. В большинстве случаев европейцы возлагают венки на могилы погибших и чтят память без вести пропавших в период Второй мировой войны предков.

5-tv.ru разобрался в основных вехах становления современного празднования Дня Победы, а также в истории военного парада.

История Дня Победы

Вторая мировая война окончилась взятием Берлина войсками СССР. Наша страна участвовала в сражениях в составе антигитлеровской коалиции. В 1945-м против Гитлера воевали уже 56 государств, включая США, Великобританию, Мексику, Грецию, Австралию, Бельгию, Францию, Турцию, Сирию и других.

Согласно подсчетам военных историков, в 1941-м Третий рейх обладал куда большими военными ресурсами, нежели Советский Союз. Однако взяли Берлин именно советские солдаты. Фотография этого момента стала символом доблести наших военнослужащих и победы СССР над нацистами.

Знамя Победы над рейхстагом. Снимок сделан 1 мая 1945 года. Халдей Евгений / ТАСС

Согласно официальной версии, фюрер окончил жизнь самоубийством 30 апреля 1945 года. Его супруга Ева Браун последовала за ним. Пара поженилась за день до совместного суицида.

Смерть Адольфа Гитлера, как главнокомандующего армией Германии, стала отправной точкой для победы антигитлеровской коалиции. Однако не все страны отмечают День Победы в один в день с Россией.

Подписание Акта о капитуляции Германии. На фото Вильгельм Оксениус, Альфред Йодль, Ганс-Георг фон Фридебург. Wikipedia / Franklin D. Roosevelt Library

Страны Европы, попавшие под удар нацистского режима в числе первых, празднуют День Победы 8 мая, а не 9-го, как это принято в бывших советских республиках. Причина кроется в отличиях между часовыми поясами и бумажной волоките. Согласно историкам, Сталин ратифицировал Акт о капитуляции Германии восьмого числа. Европейская сторона подготовила документы в тот же вечер. А вот в Москву документы пришли глубокой ночью. К тому времени наступило 9 мая.

О победе Страну Советов 9 мая 1945 года возвестил Юрий Левитан. В годы войны тот зачитывал сводки Совинформбюро и приказы Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина. Для сообщения о победе СССР над Третьим рейхом его выбрали из-за уникального тембра голоса. Впоследствии Юрий Левитан стал символом советского радио. Его голос по-прежнему звучит в День Победы из хроники тогдашних событий.

Тогда же началось народное празднование Дня Победы. Не было ни парада, ни гвоздик, ни тем более Бессмертного полка. Зато люди обнимались на улицах с незнакомцами и целовались в щеки с друзьями. Вся страна отмечала победу над фашистами. Вскоре сформировались основные традиции празднования Дня Победы.

Первый Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. РИА Новости

Советские традиции Дня Победы

День Победы не имеет многовековой истории, однако он был и остается священным праздником для потомков тех, кто одержал победу над нацистской Германией. Сложно отыскать человека, чью семью Великая Отечественная война обошла стороной.

В этот праздник принято дарить ветеранам красные гвоздики: считается, что они символизируют пролитую кровь погибших, а вместе с тем отвагу и мужество выживших. Красная гвоздика считалась цветком победителей в Древнем Риме.

Ветеранам традиционно дарят гвоздики — цветок, который в Древнем Риме вручали победителям. www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

Кроме цветов и поздравлений, 9 мая традиционно проводится парад Победы. Главный и самый масштабный из них проходит в Москве на Красной площади. Программа мероприятия включает демонстрацию военной мощи России, парадное шествие учащихся военных вузов, театральное представление и поздравление президента.

По телевидению транслируются праздничные концерты, где поют военные песни. Главной из них давно стал «День Победы» в исполнении Льва Лещенко. Примечательно, что композицию изначально не одобрил художественный совет, без которого в советскую эпоху невозможно было попасть на телевидение. Даже несмотря на то, что Лев Лещенко в этот период уже был известным артистом, которому часто доверяли исполнение патриотических песен.

Композицию «День Победы» исполняли на сцене и до Лещенко, однако в обоих случаях безуспешно. Публика ее не принимала. Кто-то считал, что текст слишком простой, другие не принимали аранжировку — больно беззаботная, а песня-то — о выстраданной победе! Петь несогласованную в худсоветом песню в то время значило рисковать карьерой.

Лев Лещенко спел эту песню на торжественном концерте в честь Дня милиции 10 ноября 1975 года. Артист аргументировал свой выбор тем, что милиция во время ВОВ тоже не стояла в стороне. «День Победы» в исполнении Льва Лещенко публика приняла душой. Люди в зале вставали и плакали, хотя до Дня победы было еще очень далеко.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/7661553/track/18293170'>День Победы</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/1120272'>Лев Лещенко</a> на Яндекс. Музыке

Последней по счету, но не по значению традицией празднования Дня Победы является георгиевская лента. Обычай отмечать победителей лентой в черно-оранжевую полоску появилась при Екатерине Великой.

В 1769 году российская императрица учредила награду для офицеров Русской Армии. Та представляла собой шелковую ленту из трех черных и двух оранжевых полос. Последний символизировал огонь, черный — порох обожженной войной русской земли. Награда ожидаемо попала под запрет в 1917 году, восстановили ее только в 1941-м. Сегодня это уже не шелковая лента, но праздничная ленточка в черно-оранжевую полоску, которую бесплатно раздают всем желающим в общественных местах.

Современные традиции празднования Дня Победы

Количество погибших на войне советских людей до сих пор не установлено. Историки называют цифры до 28 миллионов человек. Кто-то был захвачен в плен и убит, иной умер под пытками, третий пропал без вести. Эти люди не дожили до Дня Победы и торжественного парада им увидеть было не суждено. Восстановить справедливость решили их потомки.

Многие ошибочно полагают, что акция «Бессмертного полка» появилась в нынешнюю эпоху. Однако мемориальные шествия проводились и в советское время, правда, имели меньший охват.

Бессмертный полк. www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

Идея о памятном шествии с портретами погибших на Великой Отечественной зародилась в Тюмени. Случилось это в 2011-м, когда местные журналисты организовали движение «Бессмертный полк». Акция проходит ежегодно в рамках празднования Дня Победы. Сегодня в нем участвуют более 80 стран мира.

История парада Победы

День Победы традиционно ассоциируется с парадом. Кажется, что 9 мая всегда проходило в сопровождении торжественной демонстрации военной мощи и ярчайшего театрального представления на главной площади страны. Однако Парад Победы обрел статус ежегодного события лишь при Брежневе.

Первый Парад Победы на Красной площади состоялся в 1945 году, но случилось это не в привычное для нас 9 мая, а немного позже — 24 июня 1945 года. В этот период к гражданским уже присоединились демобилизованные военнослужащие. После этого парад организовывали еще три раза, после чего власти решили бросить все ресурсы на восстановление разрушенных недругом городов.

В следующий раз советские люди увидели парад Победы через 17 лет, лишь в 1965 году при Леониде Брежневе. Генсек КПСС в прошлом был фронтовиком и понимал, какую роль играет празднование 9 Мая не только для гражданских, но и для военнослужащих. С тех пор мероприятие носит статус ежегодного, а подготовка к нему начинается задолго до мая-месяца. Репетиции парада Победы стартуют в апреле.

Ранее 5-tv.ru писал о реакции Владимира Путина на отказ европейских лидеров от участия в праздновании Дня Победы.