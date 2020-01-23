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  4. В Крыму ответили на планы Рефата Чубарова устроить марш на полуостров

В Крыму ответили на планы Рефата Чубарова устроить марш на полуостров

, 16:09 | Василий Заика Видео 352

Депутат Госдумы Руслан Бальбек подчеркнул, что в ответ на провокацию будут приняты крайне жесткие меры.

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Фото, видео: ТАСС / Галкин Николай; www.globallookpress.com / Alexamder Kornyakov, Nikolay Gyngazov

Тема:
Украинский кризис 365

Депутат Государственной думы Руслан Бальбек от Республики Крым отреагировал на планы руководителя запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа»* Рефата Чубарова организовать марш на полуостров.

«Несколько лет назад украинские пограничники преподали им урок, что не собираются незаконным путем кого-либо безнаказанно пропускать на территорию полуострова. Теперь практически все митинги выражаются лишь в заявлениях для прессы. Иногда собираются „люби друзи“, где-нибудь в районе украинского пограничного поста, но, как правило, от слов к делу не переходят», — сказал Руслан Бальбек в эфире НСН.

Политик подчеркнул, что в ответ на провокацию будут приняты самые жесткие меры. Российские силовики находятся в состоянии постоянной готовности к разного рода «вылазкам».

«Сегодня на границе силовики готовы к провокациям. Если понадобится, они будут действовать жестко. Но, думаю, что „таблеток храбрости“ на весь меджлис не хватит, а одиночки испытывать судьбу тоже не станут», — уверен Руслан Бальбек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине назвали дату марша на Крым. Экс-депутат Верховной рады Рефат Чубаров анонсировал поход «Марш достоинства».

* — запрещена в РФ.

Тема:
Украинский кризис 365
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