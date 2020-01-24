Жители Алеппо отказываются покидать город, несмотря на обстрелы боевиков

Крупнейший город Сирии — Алеппо — подвергается уже ежедневным атакам боевиков. Снаряды летят со стороны Идлибской зоны деэскалации, которая находится под контролем незаконных вооруженных формирований. Несмотря на объявленное в регионе перемирие, в Алеппо гибнут мирные люди, обстрелы ведут по жилым кварталам.

Снаряды летят куда попало. Под бесконечным огнем и позиции правительственных войск. Зафиксированы сразу несколько попыток наступления боевиков, причем не только в Алеппо. Складывается впечатление, что террористы словно репетируют перед глобальным вторжением на мирные территории. Как результат — переполненные больницы, и череда бессонных ночей у местных хирургов.

О масштабах разрушений и новых жертвах — Денис Кулага.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что несколько десятков сирийских военных погибли при атаке боевиков в Идлибе.