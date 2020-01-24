  1. Пятый канал
  4. Жители Алеппо отказываются покидать город, несмотря на обстрелы боевиков

Жители Алеппо отказываются покидать город, несмотря на обстрелы боевиков

, 7:34 Эфирная новость 19

Сирийский город подвергается уже ежедневным атакам боевиков.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Anas Alkharboutli; 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4522

Крупнейший город Сирии — Алеппо — подвергается уже ежедневным атакам боевиков. Снаряды летят со стороны Идлибской зоны деэскалации, которая находится под контролем незаконных вооруженных формирований. Несмотря на объявленное в регионе перемирие, в Алеппо гибнут мирные люди, обстрелы ведут по жилым кварталам.

Снаряды летят куда попало. Под бесконечным огнем и позиции правительственных войск. Зафиксированы сразу несколько попыток наступления боевиков, причем не только в Алеппо. Складывается впечатление, что террористы словно репетируют перед глобальным вторжением на мирные территории. Как результат — переполненные больницы, и череда бессонных ночей у местных хирургов.

О масштабах разрушений и новых жертвах — Денис Кулага.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что несколько десятков сирийских военных погибли при атаке боевиков в Идлибе.

Тема:
Война в Сирии 4522
24 янв
В Госдепе рассказали об истории с российским генерал-майором в Сирии
23 янв
Террористы открыли огонь по пригородным районам Алеппо
23 янв
Несколько десятков сирийских военных погибли при атаке боевиков в Идлибе
23 янв
Боевики пытаются запугать жителей Алеппо
21 янв
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии
20 янв
Подозреваемый в вербовке террористов задержан в Петербурге — видео
19 янв
Террористы посредством беспилотников пытались атаковать базу ВКС РФ в Хмеймиме
19 янв
Путин: Стороны конфликта в Ливии прислушались к призыву РФ и Турции о перемирии
18 янв
Минобороны РФ: около 50 боевиков ликвидировано в Сирии
17 янв
Семь человек погибло при обстреле жилых кварталов Алеппо

Читайте также

+2° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.95
0.12 68.69
0.17
Гороскоп на 24 января: близость Новолуния толкает к расстановке приоритетов

Последние новости

8:10
Отца с четырьмя детьми обнаружили в заброшенном доме в Чите
8:01
«А то!»: Анита Цой призналась в шалостях перед зеркалом
7:57
Летевший в Ереван самолет вернулся в аэропорт Екатеринбурга
7:52
Строительные компании Петербурга подозревают в картельном сговоре
7:43
«Программа для взрослых»: Анна Седокова показала искусственные соски
7:34
Жители Алеппо отказываются покидать город, несмотря на обстрелы боевиков

Сейчас читают

Британская Кардашьян заворожила фанатов фото в бикини в лучах заката
Гороскоп на 24 января: близость Новолуния толкает к расстановке приоритетов
Сын Никаса Сафронова бросил вызов Волочковой и показал свой «шпагат» — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]