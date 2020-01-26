Секретарь Совбеза РФ Патрушев почтил память погибших в годы блокады Ленинграда

В России отмечают ленинградский День Победы. 76 лет назад город на Неве был полностью освобожден от фашистской блокады. Памятные мероприятия начались еще накануне на Пискаревском кладбище Петербурга — самом большом братском захоронении Второй Мировой.

Там покоятся сотни тысяч человек — жертв блокады и воинов Ленинградского фронта. Почтить память павших ленинградцев приехал секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

Он возложил венки и цветы на мемориальном комплексе. В церемонии также участвовали игроки ежегодного турнира по волейболу среди молодежи и ветеранов, посвященного Дню полного освобождения Ленинграда от блокады.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что почти две тысячи порций «блокадного хлеба» выпекли в Хабаровске в рамках акции.