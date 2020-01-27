Видео: Неймар посвятил гол Коби Брайанту во время футбольного матча

Известный бразильский футболист, выступающий в качестве нападающего в клубе «Пари Сен-Жермен» Неймар посвятил гол погибшему в авиакатастрофе знаменитому баскетболисту Коби Брайанту.

Мяч в ворота команды «Лилля» Неймар отправил во время гостевого матча в рамках 21-го тура чемпионата Франции. Забив один из голов он сложил ладони вместе, а после поднял руки вверх, показав на пальцах цифры два и четыре, указывая таким образом на номер 24, под которым играл Коби Брайант.

Neymar marcou o segundo gol do PSG e homenageou Kobe Bryant

pic.twitter.com/b34tkWqJBw — Cacilda Melo Encantada🦄🎤🦋🌹 #AmizadexPoesiaSDV (@Cacilmello) 26 января 2020 г.

Знаменитый баскетболист, пятикратный чемпион НБА, двукратный победитель Олимпийских игр Коби Брайант погиб в результате авиакатастрофы. Вертолет разбился недалеко от Лос-Анджелеса в воскресенье. Причины трагедии пока устанавливаются.

По уточненным данным, в машине помимо спортсмена находилась его 13-летняя дочь Джанна Мария, ее товарищ по баскетбольной команде, отец мальчика и пилот. На вертолете компания направлялась на тренировку детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что многие спортсмены, а также президент США Дональд Трамп выразили соболезнования близким погибших.