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Дочь баскетболиста Коби Брайанта была вместе с отцом на борту разбившегося вертолета

, 0:07 | Алиса Маркова 680

Вертолет упал в пригороде Лос-Анджелеса. На борту воздушного судна находились пять человек, в том числе и пятикратный чемпион НБА Коби Брайант.

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Фото, видео: Reuters / Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports

На борту вертолета, разбившегося в пригороде Лос-Анджелеса — в городе Калабасас, помимо пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта находилась его дочь Джанна Мария. Об этом сообщают местные СМИ. Всего в момент крушения в винтокрылой машине было пять человек. Выжить не удалось никому. Вертолет, в котором знаменитый баскетболист отдыхал со своими близкими, рухнул в воскресенье днем. Сейчас на месте трагедии работают полицейские и пожарные. Обстоятельства крушения машины — выясняются.

Тем временем сборная России по баскетболу, президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко и многие другие спортсмены уже высказали свои соболезнования близким погибших. Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter написал, что смерть Коби Брайанта — ужасная новость.

«Согласно сообщениям, Коби Брайант и еще трое человек погибли в результате крушения вертолета в Калифорнии. Это ужасная новость», — написал президент США.

Twitter @realDonaldTrump

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места крушения вертолета, в котором находился Коби Брайант, известный под прозвищем Черная мамба.

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