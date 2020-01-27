Дочь баскетболиста Коби Брайанта была вместе с отцом на борту разбившегося вертолета

На борту вертолета, разбившегося в пригороде Лос-Анджелеса — в городе Калабасас, помимо пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта находилась его дочь Джанна Мария. Об этом сообщают местные СМИ. Всего в момент крушения в винтокрылой машине было пять человек. Выжить не удалось никому. Вертолет, в котором знаменитый баскетболист отдыхал со своими близкими, рухнул в воскресенье днем. Сейчас на месте трагедии работают полицейские и пожарные. Обстоятельства крушения машины — выясняются.

Тем временем сборная России по баскетболу, президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко и многие другие спортсмены уже высказали свои соболезнования близким погибших. Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter написал, что смерть Коби Брайанта — ужасная новость.

«Согласно сообщениям, Коби Брайант и еще трое человек погибли в результате крушения вертолета в Калифорнии. Это ужасная новость», — написал президент США.

Twitter @realDonaldTrump

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места крушения вертолета, в котором находился Коби Брайант, известный под прозвищем Черная мамба.