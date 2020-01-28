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  4. Реконструкция Ленинградского победного салюта состоялась в Петербурге

Реконструкция Ленинградского победного салюта состоялась в Петербурге

, 7:15 Эфирная новость 13

Тот самый исторический артиллерийский салют в честь полного снятия блокады производился с Марсового поля, набережных Невы и боевых кораблей Балтийского флота — 24 залпа из 324 орудий.

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Фото, видео: РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда 59

Праздничные мероприятия, посвященные 76-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады, закончились уникальным салютом. Реконструкторам удалось привести в боевую готовность те самые орудия, которые жгли немецкие танки и сбивали вражеские самолеты. Их залпы когда-то поставили точку в самой драматичной и трагической странице в летописи города. Вся церемония восстановлена в мельчайших подробностях.

А перед этим в Мариинском театре звучала Седьмая «Ленинградская» симфония Дмитрия Шостаковича. Одно из самых героических произведений мировой музыки. Впервые исполненная для публики в 1942 году, симфония стала символом стойкости и мужества жителей осажденного города. За дирижерским пультом стоял маэстро Валерий Гергиев.

В зрительном зале были и те, кто пережил блокаду, и ветераны, участвовавшие в ожесточенных боях в 1944-м.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ролики о героях блокады Ленинграда показали на фасадах зданий в российских городах.

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