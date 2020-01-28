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Лавров: террористы обстреливают гуманитарные коридоры в сирийском Идлибе

, 18:44 Эфирная новость 21

Из-за постоянных обстрелов со стороны боевиков, местные жители оказались в опасности.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Stringer, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4525

В Сирии террористы постоянно обстреливают гуманитарные коридоры в Идлибе. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. О пострадавших и жертвах пока не сообщается.

Напомним, гуманитарные коридоры открыли благодаря усилиям российского центра по примирению сторон и правительственными войсками. Из-за постоянных обстрелов со стороны боевиков, местные жители оказались в опасности. Пункты пропуска работали круглосуточно. Там оборудованы места оказания неотложной медпомощи, пункты питьевой воды и горячего питания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о провокациях, которые в Идлибе готовят «Белые каски».

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