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Песня «Мало половин» Ольги Бузовой получила платиновый статус

, 5:32 | Сергей Зеленский 32

Для теледивы это стало приятным подарком ко дню рождения.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 768

Телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила поклонникам радостную новость — сразу три ее музыкальных проекта получили платиновый статус на территории России.

«Хит-сингл „Мало половин“, первый и второй альбомы „Под звуки поцелуев“ (2016 год) и „Принимай меня“ (2018 год) получили платиновые сертификации на территории нашей страны», — написала она в Instagram.

Instagram @buzova86

Бузова пояснила, что каждый из этих музыкальных проектов был куплен более 50 тысяч раз, а сертификация подтверждена дочерней компанией Sony music и международным лейблом звукозаписи Archer Music Prod.

Теледива поинтересовалась у подписчиков, что же следующее из ее произведений сможет претендовать на «платину». Поклонники предположили, что это могут быть треки «Водица» и «В огне».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ольга Бузова отметила 34-й день рождения в девичьем коллективе.

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