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Бузова отметила день рождения в девичьем коллективе

, 19:30 | Мия Субботина 58

Стилистика праздничного вечера была выдержана в стиле нового трека исполнительницы «В огне».

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Фото, видео: Instagram @buzova86

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Ольга Бузова 767

Телеведущая и певица Ольга Бузова после возвращения в Москву собрала своих подруг, чтобы отметить 34-летие. При этом стилистика праздничного вечера была выдержана в стиле ее нового трека «В огне».

В числе приглашенных оказались Яна Акру, Мария Погребняк, Инна Жарикова, Ассоль и другие. Зал был украшен декорациями красного цвета, а все гости и сама именинница предстали в нарядах в тон. Ольга Бузова выбрала короткое блестящее оранжевое платье с глубоким декольте.

«Спасибо Всем моим девочкам. Я так счастлива и благодарна Вам за Ваши подарки и цветы, внимание, любовь, уважение! Знайте, мои девочки, что я у Вас есть, и сегодня был праздник не только для меня, но и для Вас!!! Да, именно для Вас! Я хотела увидеть всех, кто мне очень дорог!» — подписала пост исполнительница.

Instagram @buzova86

Ранее певица отмечала свое день рождение в компании возлюбленного Давида Манукяна. Теледива вместе с бойфрендом была в отпуске в Таиланде. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Бузова якобы собирает своих подруг на предсвадебный девичник. Ходят слухи о том, что именно поэтому день рождения прошел именно в женском коллективе прошел. Поговаривают, что свадьба уже не за горами.

Тема:
Ольга Бузова 767
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