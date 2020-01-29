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Круизный лайнер с пассажирами в жуткий шторм прибило к пирсу в Норвегии

, 18:18 | Валентин Черников 52

Пугающий момент швартовки в экстремальных условиях потряс интернет.

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Фото, видео: YouTube @farstad85, Facebook @ingeborg.andorsen

Тема:
Погода 4200

Круизный лайнер MS Nordnorge с пассажирами на борту причалил к пирсу во время урагана в Норвегии. Момент экстремальной швартовки в гавани Бодо попал на видео.

Шкипер Тормонд Карлсен рассказал Daily Mail, что во время захода судна в порт стояла тихая погода, но внезапно с северо-запада задул сильный ветер. На снятых очевидцами роликах видно, как корму лайнера потянуло к причалу. В этот момент Карлсен распорядился включить двигатели на полную, чтобы предотвратить столкновение. Опасный момент наблюдали выбежавшие из кают пассажиры.

В результате корма чуть ударилась о пирс и встала вплотную к нему. Работники гавани прикрепили веревку к палубе. Стыковка оказалась жесткой, но печальных последствий удалось избежать. Потрясенные от увиденного пользователи социальных сетей похвалили команду за слаженную работу.

MS Nordnorge вмещает 590 пассажиров и 32 автомобиля, имеет скорость 18 узлов и длину 123,3 метра.

Ранее 5-tv.ru писал, что огромный круизный лайнер врезался в бетонный пирс у города Палермо на острове Сицилия.

Тема:
Погода 4200
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