Круизный лайнер с пассажирами в жуткий шторм прибило к пирсу в Норвегии

Круизный лайнер MS Nordnorge с пассажирами на борту причалил к пирсу во время урагана в Норвегии. Момент экстремальной швартовки в гавани Бодо попал на видео.

Шкипер Тормонд Карлсен рассказал Daily Mail, что во время захода судна в порт стояла тихая погода, но внезапно с северо-запада задул сильный ветер. На снятых очевидцами роликах видно, как корму лайнера потянуло к причалу. В этот момент Карлсен распорядился включить двигатели на полную, чтобы предотвратить столкновение. Опасный момент наблюдали выбежавшие из кают пассажиры.

В результате корма чуть ударилась о пирс и встала вплотную к нему. Работники гавани прикрепили веревку к палубе. Стыковка оказалась жесткой, но печальных последствий удалось избежать. Потрясенные от увиденного пользователи социальных сетей похвалили команду за слаженную работу.

MS Nordnorge вмещает 590 пассажиров и 32 автомобиля, имеет скорость 18 узлов и длину 123,3 метра.

Ранее 5-tv.ru писал, что огромный круизный лайнер врезался в бетонный пирс у города Палермо на острове Сицилия.