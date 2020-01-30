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Минобороны: действия Госдепа США мешают урегулированию ситуации в Сирии

, 4:23 Эфирная новость 20

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков назвал лицемерием слова главы Госдепартамента США Майка Помпео о действиях России в Сирии.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4527

В российском Минобороны не удивлены лицемерием Госдепа США, который в очередной раз заявил о наступлении сирийской армии на якобы мирных жителей Идлиба. В военном ведомстве отметили, что Вашингтон регулярно и публично переживает за неких невинных сирийцев — причем происходит это, когда правительственные войска ликвидируют террористов, расстреливающих мирных граждан в зоне деэскалации.

«Причиной главных трудностей восстановления мирной жизни сирийцев является Госдеп, не брезгующий ничем в реализации жесточайших санкций, блокирующих любую продуктовую, медицинскую, вещевую и финансовую помощь действительно невинным мирным сирийцам на освобожденной от террористов территории их страны», — заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В результате оборонительных действий сирийской армии в Идлибе уничтожены десятки танков, боевых машин, беспилотников и артиллерийских орудий — их боевики применяли против мирных граждан. За это время, отметил Конашенков, Госдеп ни разу публично не выступил в поддержку антитеррористической борьбы.

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