Далай-лама рассказал о своем способе победить коронавирус, который бушует в Китае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на фонд «Сохраним Тибет».

«Его Святейшество заявил, что начитывание мантры Тары может стать одним из способов борьбы с эпидемией. Его Святейшество поделился своей голосовой записью… начитывания этой мантры и порекомендовал произносить ее как можно чаще», — говорится в сообщении.

Согласно традициям буддизма, мантра — это последовательный набор звуков и слов, произнося которые человек оказывает на себя благотворное воздействие. Тара — одна из главных бодхисаттв. Она достигла просветления и решила помочь другим существам достичь этого же состояния.

По последний данным, жертвами новой формы пневмонии в Китае стали уже 259 человек. Зараженных около 12 тысяч.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что китайские ученые сфотографировали процесс размножения коронавируса.