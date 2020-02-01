  1. Пятый канал
  4. Далай-лама рассказал о своем способе победить коронавирус

Далай-лама рассказал о своем способе победить коронавирус

, 13:10 | Светлана Шевченко 136

По последний данным, жертвами новой формы пневмонии в Китае стали уже 259 человек. Зараженных около 12 тысяч.

Фото: www.globallookpress.com /Pascal Deloche

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 93

Далай-лама рассказал о своем способе победить коронавирус, который бушует в Китае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на фонд «Сохраним Тибет».

«Его Святейшество заявил, что начитывание мантры Тары может стать одним из способов борьбы с эпидемией. Его Святейшество поделился своей голосовой записью… начитывания этой мантры и порекомендовал произносить ее как можно чаще», — говорится в сообщении.

Согласно традициям буддизма, мантра — это последовательный набор звуков и слов, произнося которые человек оказывает на себя благотворное воздействие. Тара — одна из главных бодхисаттв. Она достигла просветления и решила помочь другим существам достичь этого же состояния.

По последний данным, жертвами новой формы пневмонии в Китае стали уже 259 человек. Зараженных около 12 тысяч.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что китайские ученые сфотографировали процесс размножения коронавируса.

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 93
1 февр
Китайские ученые сфотографировали процесс размножения коронавируса
1 февр
Первые случаи нового коронавируса выявлены в России
31 янв
Стало известно о состоянии здоровья заболевшего коронавирусом в Забайкалье
31 янв
Семь пассажиров из КНР госпитализировали в Казани с симптомами ОРВИ
31 янв
Глава Тюменской области подтвердил наличие коронавируса у студентки из КНР
31 янв
Путин выразил готовность оказать Китаю помощь в борьбе с коронавирусом
31 янв
Как коронавирус в Китае повлияет на туристический бизнес в России
31 янв
Что известно о зараженных коронавирусом в России на данный момент
31 янв
Россия закрывает почти все авианаправления с Китаем
31 янв
В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии заболевших коронавирусом в России

Читайте также

-5° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.14
0.10 69.60
0.18
Слабое место: что злит и обижает разные знаки зодиака

Последние новости

14:03
Создатели «Форсажа» воскресили погибшего героя серии
13:45
Под Новороссийском обнаружен самолет времен ВОВ
13:24
«Больница как гараж»: Айза заразилась опасным вирусом во время съемок в Камбодже
13:10
Далай-лама рассказал о своем способе победить коронавирус
12:40
Младшая дочь Тарасова расцеловала фото отца в журнале, соскучившись по нему
12:23
Необъяснимые круги в небе над Иркутском сняли на видео

Сейчас читают

Слабое место: что злит и обижает разные знаки зодиака
Хоркина разоткровенничалась о сыне, рожденном от мужа Веры Глаголевой
Что можно и категорически нельзя делать 1 февраля в Макарьев день

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]