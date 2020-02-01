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Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

, 23:04 | Василий Заика 53

Самолет военно-воздушных сил Бундесвера эвакуировал граждан страны из эпицентра распространения коронавируса в Китае.

Фото: www.globallookpress.com / Hindustan Times via www.imago-im

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 99

Власти Германии обвинили Россию в отказе принять борт из Уханя. Самолет военно-воздушных сил Бундесвера эвакуировал граждан страны из эпицентра распространения коронавируса в Китае, сообщает ФАН со ссылкой на германские СМИ.

Причиной отказа Москвы в разрешении воздушному судну на совершение промежуточной посадки названа недостаточная пропускная способность аэропорта.

«Мы имели разрешение на перелет (над российской территорией — Прим.ред.), а также нам обещали предоставить разрешение на посадку. Но ситуация получила иное развитие», — заявила в ходе общения с журналистами министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

По ее словам, спецборт вылетел из Китая в ночь на 1 февраля. После отказа Москвы лайнер совершил посадку в Хельсинки для дозаправки и замены летного экипажа. Министр обороны ФРГ отметила, что намерена обсудить данный инцидент с МИД своей страны.

По некоторым данным на борту самолета военно-воздушных сил Бундесвера находились 144 пассажира: 108 граждан Германии, 34 гражданина Китая, один болгарин и один американец.

По данным РИА Новости, российские власти не предоставляют разрешений на техническую посадку на своей территории самолетам других государств, которые эвакуируют своих граждан из Поднебесной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Правительство РФ распорядилось приостановить выдачу виз гражданам КНР.

Тема:
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