Врачи ужаснулись рентгену легких больного коронавирусом

Китайские врачи шокированы рентгеновскими снимками пациента с коронавирусом — легкие 33-летней жительницы города Ланьчжоу претерпели серьезные изменения. В частности, в области этих жизненно важных органов видны светлые пятна, что, по мнению медиков, свидетельствует о заполнении их жидкостью.

При этом такая трансформация легких произошла всего лишь за три дня, пишет ФАН.

Гражданка КНР была доставлена в больницу с температурой 38,9 и сильным кашлем. Анализы показали, что уровень содержания лейкоцитов в крови ниже нормы в разы. В родной город женщина прибыла из Уханя, который находится в эпицентре эпидемии. Ей оказывается необходимая помощь.

По последним данным диагноз нового коронавируса поставлен 14 489 гражданам КНР, летальный исход — 304 жителя страны, из больниц выписаны 418 пациентов.

Ранее китайские ученые сфотографировали процесс размножения коронавируса.