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  4. Коронавирус внесен в перечень опасных заболеваний в РФ

Коронавирус внесен в перечень опасных заболеваний в РФ

, 15:04 | Светлана Шевченко Срочная новость 78

Постановление подписано главой правительства Михаилом Мишустиным.

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 106

Коронавирус внесен в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Об этом гласит опубликованный на сайте правительства РФ соответствующий документ, подписанный премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.

Ранее президент России Владимир Путин приказал привлечь для эвакуации россиян из Китая пять специально оборудованных самолетов ВКС России.

Коронавирус головного мозга: кому выгодна спекуляция на смертоносном заболевании

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 14 тысяч, более 300 человек умерли. Кроме того, вирус шагнул за пределы Поднебесной. ВОЗ сегодня подтвердил первую смерть от новой формы пневмонии на Филиппинах.

 

Тема:
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