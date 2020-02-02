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Граждан Кореи, у которых подозревают коронавирус, ожидают в Петербурге

, 21:45 | Нюра Незванова 50

Как стало известно 5-tv.ru, двоих туристов, почувствовавших себя плохо, готовятся встречать на Московском вокзале Северной столицы.

Фото: РИА Новости / Алексей Майшев

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 110

Двое граждан Кореи, которые предположительно могут быть заражены новым коронавирусом, в ближайшее время прибудут в Санкт-Петербург.

Как стало известно 5-tv.ru, мужчин готовятся встречать на Московском вокзале Северной столицы.

У туристов высокая температура и характерные признаки простуды.

Прибытие поезда с больными ожидается около полночи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по последним данным диагноз нового коронавируса поставлен 14 489 гражданам КНР, летальный исход — 304 жителя страны, из больниц выписаны 418 пациентов.

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