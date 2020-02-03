  1. Пятый канал
  4. Российский борец Билял Махов уличен в применении допинга

Российский борец Билял Махов уличен в применении допинга

, 15:59 | Светлана Александрова 29

В анализах трехкратного чемпиона мира и призера Олимпийских игр в Лондоне обнаружено запрещенное вещество. В российской Федерации спортивной борьбы обещают разобраться.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Владимир Баранов

Тема:
Допинговый скандал 302

Допинг-проба российского борца, призера Олимпийских игр в Лондоне и трехкратного чемпиона мира в весовой категории до 120 килограммов Биляла Махова дала положительный результат.

«Я получил документы из РУСАДА о том, что у Биляла Махова обнаружен положительный результат допинг-пробы. Указана дата взятия пробы — 13 января», — сообщил РИА Новости президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Он также пояснил, что сам Махов не исключает наличия в организме гормона роста и не связывает обнаружение допинга со спортом или полученными травмами.

«Процесс реабилитации он проходит в Германии. Речь идет, как он объясняет, несколько о других вещах, связанных с принятием его супругой комплекса препаратов», — сказал Мамиашвили.

По его словам, за поддержкой в федерацию спортсмен не обращался, сказал, что это его проблема и он сам ее решит. Мамиашвили сообщил также, что в отборе на Олимпийские игры в Токио Махов не участвовал.

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) подтвердили, что в отношении Махова открыто дело о возможном нарушении антидопинговых правил, однако подробности сообщать не стали.

«О всех деталях нарушения и возможных санкциях можно будет говорить только после решения дисциплинарного комитета. Борец должен решить, вскрывать или нет пробу „Б“. У спортсмена есть 14 дней, чтобы предоставить свою позицию, и также есть основания запросить ускоренные слушания», — пояснила ТАСС заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о допинг-скандале в Великобритании. WADA затребовало у британского агентства пробы четырехкратного олимпийского чемпиона, бегуна на длинные дистанции Мо Фара, но неожиданно получило отказ.

Тема:
Допинговый скандал 302
22 янв
WADA временно отстранило Московскую антидопинговую лабораторию
20 янв
Двойные стандарты WАDА: Британия отказалась выдавать пробы своего спортсмена
10 янв
В зимних юношеских Олимпийских играх принимают участие 106 спортсменов из РФ
10 янв
ТОП-5 главных спортивных событий 2020 года
31 дек
Об этом говорили все: Самые громкие скандалы 2019 года
27 дек
МОК не исключает пересмотра дел российских спортсменов, выигранных в CAS
21 дек
СК получил доказательства изменения Родченковым базы данных спортсменов
19 дек
РУСАДА направит в WADA несогласие с решением исполкома в течение 10-15 дней
18 дек
«К весне его сделаю»: Александр Поветкин о матче-реванше с Майклом Хантером
16 дек
Прощай, Олимпиада! Мы будем по тебе скучать!

Читайте также

Атмосферное давление 737 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
63.91
0.77 70.79
1.19
Гороскоп на 3 февраля: Луна в Тельце благоприятствует финансовым вложениям

Последние новости

16:45
Найденное у боксера Кушиташвили вещество — кокаин
16:40
«Очароваха»: Сын Никаса Сафронова покорил подписчиц, показав свое фото в Tinder
16:35
Почему иностранцы любят русских девушек?
16:31
Боксер Кушиташвили, напавший на росгвардейца, доставлен в суд
16:30
Совместное патрулирование РФ и Турции в Идлибе не состоялось
16:18
«Плохая девчонка»: Плетнева вышла на улицу в шубе на голое тело

Сейчас читают

«В кабине пилота произошла потасовка»: пассажир о крайне необычном полете из Парижа в Москву
День Максима-утешителя: что можно и категорически нельзя делать 3 февраля
«Красота неземная»: Климова в мокром купальнике взбудоражила фанатов

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]