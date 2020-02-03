Российский борец Билял Махов уличен в применении допинга

Допинг-проба российского борца, призера Олимпийских игр в Лондоне и трехкратного чемпиона мира в весовой категории до 120 килограммов Биляла Махова дала положительный результат.

«Я получил документы из РУСАДА о том, что у Биляла Махова обнаружен положительный результат допинг-пробы. Указана дата взятия пробы — 13 января», — сообщил РИА Новости президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Он также пояснил, что сам Махов не исключает наличия в организме гормона роста и не связывает обнаружение допинга со спортом или полученными травмами.

«Процесс реабилитации он проходит в Германии. Речь идет, как он объясняет, несколько о других вещах, связанных с принятием его супругой комплекса препаратов», — сказал Мамиашвили.

По его словам, за поддержкой в федерацию спортсмен не обращался, сказал, что это его проблема и он сам ее решит. Мамиашвили сообщил также, что в отборе на Олимпийские игры в Токио Махов не участвовал.

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) подтвердили, что в отношении Махова открыто дело о возможном нарушении антидопинговых правил, однако подробности сообщать не стали.

«О всех деталях нарушения и возможных санкциях можно будет говорить только после решения дисциплинарного комитета. Борец должен решить, вскрывать или нет пробу „Б“. У спортсмена есть 14 дней, чтобы предоставить свою позицию, и также есть основания запросить ускоренные слушания», — пояснила ТАСС заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о допинг-скандале в Великобритании. WADA затребовало у британского агентства пробы четырехкратного олимпийского чемпиона, бегуна на длинные дистанции Мо Фара, но неожиданно получило отказ.