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В китайском Ухане фактически введено военное положение

, 12:17 | Карина Бернтгольц Срочная новость 65

Согласно информации посла РФ в КНР, среди граждан РФ в городе нет ни одного инфицированного коронавирусом.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 141

В китайском городе Ухань фактически введено военное положение. Об этом сообщил российский посол РФ в КНР. По его словам, среди граждан РФ в городе нет ни одного заразившегося коронавирусом. Представитель дипведомства выразил надежду, что всех россиян, изъявивших желание уехать из провинции Хубэй, где была зафиксирована вспышка заболевания, удастся вывезти оттуда до 5 февраля.

Ранее также стало известно, что первый самолет ВКС РФ вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации россиян из Уханя.

Согласно уточненным данным, от китайского коронавируса в мире скончались 425 человек, еще около двух тысяч человек находятся в тяжелом состоянии. Всего заражено более 20 тысяч.

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 141
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