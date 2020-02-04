В китайском Ухане фактически введено военное положение

В китайском городе Ухань фактически введено военное положение. Об этом сообщил российский посол РФ в КНР. По его словам, среди граждан РФ в городе нет ни одного заразившегося коронавирусом. Представитель дипведомства выразил надежду, что всех россиян, изъявивших желание уехать из провинции Хубэй, где была зафиксирована вспышка заболевания, удастся вывезти оттуда до 5 февраля.

Ранее также стало известно, что первый самолет ВКС РФ вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации россиян из Уханя.

Согласно уточненным данным, от китайского коронавируса в мире скончались 425 человек, еще около двух тысяч человек находятся в тяжелом состоянии. Всего заражено более 20 тысяч.