Помпео признал, что Украина потеряла Крым навсегда

Крым навсегда потерян для Украины. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе официального визита в Киев.

На встрече с журналистами его просили провести конференцию по Крыму в Вашингтоне, однако эта идея Помпео не понравилась.

По его словам, цитата: «Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у которой что-то можно забрать».

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума. Тогда большинство жителей полуострова высказались за воссоединение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине заявили о подготовке новых исков против России.