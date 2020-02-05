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Помпео признал, что Украина потеряла Крым навсегда

, 6:07 Эфирная новость 34

На брифинге госсекретарь США ответил на вопрос по поводу российского полуострова.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavlo Gonchar; 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис 380

Крым навсегда потерян для Украины. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе официального визита в Киев.

На встрече с журналистами его просили провести конференцию по Крыму в Вашингтоне, однако эта идея Помпео не понравилась.

По его словам, цитата: «Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у которой что-то можно забрать».

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума. Тогда большинство жителей полуострова высказались за воссоединение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине заявили о подготовке новых исков против России.

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