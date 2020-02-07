Подробности авиаудара Израиля по Сирии, из-за которого чуть не разбился пассажирский самолет

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал подробности авиаудара Израиля по столице Сирии, в результате которой чуть не разбился пассажирский самолет.

Атака произошла после двух часов 6 февраля. Ей подверглись пригороды Дамаска. Огонь вели четыре истребителя F-16 ВВС Израиля. В воздушное пространство Сирии они не заходили. Всего боевые самолеты выпустили восемь ракет класса «воздух-земля».

Для отражения удара были задействованы комплексы ПВО Сирии. В Минобороны РФ считают, что для снижения их эффективности Израиль нанес авиаудар в момент захода на посадку самолета Airbus-320 со 172 пассажирами на борту в аэропорту Дамаска.

«Проведение израильским генштабом боевых операций в воздухе с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолетов с пассажирами становится характерной чертой израильских ВВС», — сказал Конашенков.

По его словам, гражданский самолет чуть не оказался «в зоне смертельного зенитного ракетно-артиллерийского огня». Авиакатастрофы удалось избежать благодаря оперативным действиям диспетчеров и работе автоматизированной системы управления воздушным движением. Лайнер приземлился на ближайшем запасном аэродроме — российской авиабазе «Хмеймим».

Как выяснил 5-tv.ru, упомянутый Airbus-320 летел в Дамаск из Тегерана. Он принадлежит частной сирийской авиакомпании Cham Wings Airlines.

В ноябре прошлого года 5-tv.ru сообщал, что в Сирии заподозрили Израиль в нанесении авиаудара по югу Дамаска. Несколько боеголовок отразила сирийская система ПВО.