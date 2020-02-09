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  4. Женщину избили за русскую речь на Украине — жуткое фото

Женщину избили за русскую речь на Украине — жуткое фото

, 20:05 | Сергей Зеленский 185

У пострадавшей диагностирован перелом носа и выбиты зубы.

Фото: www.globallookpress.com / Carsten Reisinger

Тема:
Украинский кризис 387

Неизвестные на Украине избили женщину из-за русского языка. Инцидент произошел на улице около 4:30 утра в воскресенье, сообщают местные СМИ. На фото пострадавшая сидит на скамейке в окровавленной одежде, на асфальте также видны следы крови.

Пострадавшая сообщила прибывшим правоохранителям, что ее избили несколько мужчин. Конфликт якобы произошел из-за того, что она разговаривала на русском языке.

Женщина была госпитализирована, у нее диагностировали перелом носа и частично выбиты зубы.

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В какой части Украины произошло избиение русскоговорящей женщины, пока не сообщается.

В 2019 году благодаря предыдущему президенту Незалежной Петру Порошенко вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», несмотря на то, что подавляющая часть населения говорит на русском.

Тема:
Украинский кризис 387
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