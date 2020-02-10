Рейсы отменены, дороги затоплены: Шторм Сиара обрушился на северную Европу

На северную Европу обрушился шторм Сиара. Ураган и проливные дожди спровоцировали транспортный коллапс в десятках регионов.

Основной удар пришелся на Британию. Там вышли из берегов несколько рек, закрыты транспортные магистрали, тысячи домов остались без электричества. В аэропортах отменяют рейсы.

В Германии прервано железнодорожное сообщение. Местных жителей просят по возможности не выходить из дома. В регионах отменяют все массовые мероприятия.

А во Франции для туристов закрыли Эйфелевую башню. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в 42-х департаментах страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал о сильном шторме в Сочи, который два дня назад нарушил авиасообщение в городе.