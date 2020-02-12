Дороги размыты, ветер сбивает с ног: мощный шторм бушует в Крыму

Мощный шторм сегодня бушует в Крыму. Мокрый снег, дождь, ветер до 27-ми метров в секунду.

Десятки населенных пунктов остались без света. Ремонтные бригады работают в авральном режиме. Из-за сильного снегопада из Ялты закрыт проезд к горе Ай-Петри.

Песчаная буря и шторм захвалили в плен Феодосию. Шквальный ветер здесь буквально сбивает с ног, волны размыли пляж, а море, покинувшее линию берега, частично подтопило трассу. Ветер настолько силен, что мгновенно застроил песчаными барханами часть трассы Феодосия-Керчь. Кое-где вода разрушила фрагменты дороги, местами асфальт смыло до самого основания.

Досталось от стихии Южному берегу Крыма. В Ялте прямо на глазах прохожих под воду ушла парусная яхта. Сильный шторм расколол судно о пирс.

Из Крыма передает Мери Бадунц.