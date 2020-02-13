Главврач Петербурга подал в суд на сбежавшую из-под карантина по коронавирусу пациентку

Главный санитарный врач Санкт-Петербурга подал в суд на Аллу Ильину, которая ранее сбежала из-под карантина по коронавирусу в Клинической инфекционной больнице имени Боткина. Женщина утверждала, что медики задерживали ее в лечебном учреждении незаконно, поскольку признаков заболевания выявлено не было.

Как сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Северной столицы, Куйбышевский районный суд зарегистрировал иск врача к пациентке о принудительном помещении под медицинское наблюдение в Клиническую инфекционную больницу имени Боткина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сбежавшей из-под карантина по коронавирусу петербурженке грозит штраф. Накануне она взломала электронный замок изолированного бокса и самовольна покинула лечебное учреждение.