В Одессу прибыли китайские моряки с подозрением на коронавирус

В порт Одессы прибыл контейнеровоз из Китая; у шестерых членов экипажа может быть коронавирус. Об этом сообщает украинская пресса.

Перед прибытием судна санитарно-карантинная служба одесского порта была приведена в повышенную готовность. Всех членов контейнеровоза ждет медицинское обследование. Известно, что у шестерых из них поднялась высокая температура после выхода из китайских портов.

В Одессе контейнеровоз ждали с тревогой. Украинские медики не раз говорили, что страна не готова лечить китайский коронавирус ни морально, ни материально.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что простуженный житель Индии диагностировал у себя коронавирус и покончил с собой у могилы матери. Чтобы не заразить близких, он бросал в них камни, когда они подходили.