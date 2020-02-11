Ольга Бузова нежно поздравила Тимура Батрутдинова с днем рождения

Звезда Instagram Ольга Бузова с особой нежностью поздравила Тимура Батрутдинова с днем рождения. 11 февраля юмористу исполнилось 42 года. В социальной сети артистка выложила пост с искренними пожеланиями счастья и добра резиденту Comedy Club. Кроме того, Ольга не забыла напомнить близкому другу о том, что связывало их многие годы.

«Мы уже столько лет с тобой дружим, сколько всего прошли и пережили, но всегда поддерживаем друг друга, и я счастлива, что мы сумели сохранить такие теплые отношения. Пожалуйста, будь счастлив @timurbatrutdinov. А я всегда рядом мой друг, на расстоянии звонка», — написала Бузова.

Instagram @buzova86

Ответа от популярного юмориста долго ждать не пришлось. Тимур поблагодарил Ольгу за то, что она появилась в его жизни и за возможность вместе учиться любить, дружить и прощать.

«Олюсик, мы с тобой связаны какой-то невероятной ментальной связью. Годы нас уже проверили», — подметил Батрутдинов.

Долгое время представители прессы и поклонники артистов обсуждали их странное поведение. Кто-то предполагал, что Ольга и Тимур встречаются по-настоящему, а кто-то считал, что это — спланированная пиар-кампания. Как бы то ни было, сегодня Бузова и Батрутдинов — добрые друзья, сумевшие сохранить теплые отношения.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ольга Бузова предстала перед подписчиками в новом образе.