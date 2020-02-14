В Минобороны РФ опровергли сообщения Турции о потерях армии Сирии

|
Игорь Рязов
30

Российские военные назвали заявления турецких коллег безответственными и предупредили о возможных последствиях.

Фото: www.globallookpress.com © Ammar Safarjalani

Тема:
Война в Сирии

Сообщения Турции о гибели 63 сирийских военных в зоне деэскалации Идлиб не соответствуют действительности. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

«Заявления об „обстрелах“ сирийских правительственных войск подразделениями Вооруженных сил Турции и тем более о гибели в результате них сирийских военнослужащих не соответствуют действительности», — говорится в заявлении ЦПВС.

Российские военные напомнили, что их турецкие коллеги ранее объявили об уничтожении 63 сирийцев только за текущие сутки. В центре назвали подобные заявления безответственными, ведь они обостряют обстановку и не соответствуют взаимным интересам Москвы и Анкары.

«Центр по примирению враждующих сторон обращает внимание на ответственность должностных лиц министерства обороны Турции за предоставление недостоверных сведений руководству страны», — добавили в ЦПВС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Турция перебрасывает в Алеппо дополнительные подразделения войск. Поводом к операции послужило обострение в соседнем Идлибе.

+1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
63.45
-0.15 68.77
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 февраля для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...