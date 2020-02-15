«Ты из Уханя»: Буффон пошутил про коронавирус и оскандалился

Легендарный итальянский голкипер, многократный чемпион страны в составе «Ювентуса» и обладатель Кубка мира Джанлуиджи Буффон угодил в неприятную ситуацию из-за противоречивой шутки.

Во время раздачи автографов после полуфинального матча кубка Италии между «Ювентусом» и «Миланом», который завершился накануне со счетом 1:1, к нему подошел, среди прочих, фанат азиатской внешности. Футболист заметил это не сразу, так как в этот время как раз расписывался на листе бумаги, но потом поднял глаза и, решил «пошутить».

«Я слежу за тобой. Корона? Черт, ты из Уханя?» — сказал Буффон, и многие вокруг начали смеяться.

Такое поведение игрока вызвало осуждение в соцсетях.

«По крайней мере, он должен был молчать, вместо того чтобы говорить», — написал один из возмущенных итальянцев.

«Было бы новостью, если бы он сказал что-то умное», — отметил другой.

«Буффон — идиот, и те, кто за кадром смеются — тоже», — добавил третий.

Ранее из-за неудобных шуток про коронавирус в скандальных ситуациях оказались футболист английского «Тоттенхэма» Деле Алли и российский спортсмен Дмитрий Тарасов. Последний, впрочем, позднее признал свой юмор «дурацким».