Петербурженка рассказала о злоключениях на лайнере Westerdam и радушии камбоджийцев
Россиянка отметила, что никакой паники среди туристов не было.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Li Lay; 5-tv.ru
Жительница Петербурга Марина Алексейцева с двумя подругами на круизном лайнере MS Westerdam отправились 1 февраля из Гонконга по туристическому маршруту с заходом в разные страны, но вспышка коронавируса нарушила планы всех находившихся на борту.
Как рассказала туристка 5-tv.ru, еще в пункте отправления капитан принял решение отказать пассажирам — гражданам Китая — в посадке. Таким образом, по словам Марины, в путешествие отправились только американцы, канадцы, британцы, русские. По этой причине загрузка судна была далеко не полной.
«Поэтому контакта с китайцами не было ни в Гонконге, ни на круизном лайнере», — подчеркнула она.
Проблемы начались на второй день, когда лайнер пришел во второй порт Тайваня, где им отказал в приеме. Затем то же самое сделали власти Южной Кореи, Японии, Филиппин.
«Мы развернулись и начали дрейфовать по Тихому океану, капитан стал договариваться, какой порт нас примет», — отметила она.
Кроме того, к тому момент капитан также принял решение прекратить круиз в ближайшем порту, который примет судно. Согласился Таиланд, но не доплыв 50 милей, несмотря на ранее данное согласие, они перестраховались и отказали.
«Единственный, кто поверил нашим врачам и команде лайнера о том, что у нас нет заболевших — Камбоджа, за что спасибо ее правительству», — отметила она.
Марина также добавила, что местные врачи неоднократно измеряли у них температуру.
«Отрицательные эмоции перекрылись положительными, потому что настолько было приятно, когда камбоджийское правительство нас приняло, так радушно встречали, на вертолете прилетел сам премьер-министр. Очень трогательно было, все кричали им „спасибо“ с палубы», — поделилась она.
Жительница Петербурга добавила, что пока они перемещались в океане в поисках пристанища, среди пассажиров не было никакой паники.
«Было много еды, комплименты от капитана, концерты — у нас все было замечательно», — сказала она, добавив, что все расходы по отправке туристов домой взяла на себя круизная компания.
По прибытию на родину Марина находится на двухнедельном карантине, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
Как рассказывал 5-tv.ru, на Westerdam находились около двух с половиной тысяч человек, среди которых семь россиян — они все благополучно вернулись на родину.
По данным на 16 февраля в общей сложности зарегистрировано более 68 тысяч подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, скончались 1 665 человек.
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