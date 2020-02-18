Жесткие меры оправданы? В РФ предлагают повысить ответственность за нарушение карантина

Тем временем, в России предлагают ужесточить ответственность за нарушение карантина. Мера вынужденная: в Петербурге только суд смог вернуть в больницу Аллу Ильину, сбежавшую из инкубационного бокса.

Адвокат Виталий Черкасов, утверждает — его подзащитная дважды сдавала анализы на коронавирус. Опасный диагноз ни разу не подтвердили. Но в Роспотребнадзоре уверяют — подтвердить или опровергнуть коронавирус может только одна лаборатория в стране. Она находится в Новосибирске и оттуда результатов еще нет, а значит — и опасность для окружающих сохраняется.

Подробности в видеосюжете Дмитрия Акимова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что петербурженка рассказала о злоключениях на лайнере Westerdam и радушии камбоджийцев.