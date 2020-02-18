Жесткие меры оправданы? В РФ предлагают повысить ответственность за нарушение карантина
В Петербурге Роспотребнадзор подал в суд на пациентов, сбежавших с карантина по новому коронавирусу.
Закрыть
Смотрите также:
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru
Тем временем, в России предлагают ужесточить ответственность за нарушение карантина. Мера вынужденная: в Петербурге только суд смог вернуть в больницу Аллу Ильину, сбежавшую из инкубационного бокса.
Адвокат Виталий Черкасов, утверждает — его подзащитная дважды сдавала анализы на коронавирус. Опасный диагноз ни разу не подтвердили. Но в Роспотребнадзоре уверяют — подтвердить или опровергнуть коронавирус может только одна лаборатория в стране. Она находится в Новосибирске и оттуда результатов еще нет, а значит — и опасность для окружающих сохраняется.
Подробности в видеосюжете Дмитрия Акимова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что петербурженка рассказала о злоключениях на лайнере Westerdam и радушии камбоджийцев.
Нашли ошибку?