Сирийский Алеппо полностью освободили от боевиков

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Тысячи жителей освобожденного города этой ночью вышли на улицу, чтобы отпраздновать успех сирийских военных.

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Фото, видео: ТАСС / Mouneb Taim; 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

Сирийские войска освободили все населенные пункты к западу и северу от города Алеппо. Об этом сообщает информационный портал «Аль-Масдар». Территория находилась под контролем боевиков более шести лет. Именно оттуда они вели минометный и ракетный обстрелы города. Террористы прекратили сопротивление и отступили к турецкой границе.

Тысячи жителей Алеппо этой ночью вышли на улицы города, чтобы отпраздновать успех сирийских военных. Под контроль правительственных сил город перешел еще в 2016 году, но боевики продолжали обстреливать жилые кварталы. Теперь этой опасности нет.

Кроме этого, сирийская армия установила полный контроль над автомагистралью которая соединяет Дамаск и Алеппо. Это важнейшая трасса, которая связывает сирийскую столицу с промышленными центрами севера страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сирии открыли для движения международную трассу М-5.

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