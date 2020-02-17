Сирийский Алеппо полностью освободили от боевиков
Тысячи жителей освобожденного города этой ночью вышли на улицу, чтобы отпраздновать успех сирийских военных.
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Фото, видео: ТАСС / Mouneb Taim; 5-tv.ru
Сирийские войска освободили все населенные пункты к западу и северу от города Алеппо. Об этом сообщает информационный портал «Аль-Масдар». Территория находилась под контролем боевиков более шести лет. Именно оттуда они вели минометный и ракетный обстрелы города. Террористы прекратили сопротивление и отступили к турецкой границе.
Тысячи жителей Алеппо этой ночью вышли на улицы города, чтобы отпраздновать успех сирийских военных. Под контроль правительственных сил город перешел еще в 2016 году, но боевики продолжали обстреливать жилые кварталы. Теперь этой опасности нет.
Кроме этого, сирийская армия установила полный контроль над автомагистралью которая соединяет Дамаск и Алеппо. Это важнейшая трасса, которая связывает сирийскую столицу с промышленными центрами севера страны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сирии открыли для движения международную трассу М-5.
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