Осужденный за шпионаж норвежец стал поклонником Бузовой в Лефортовском СИЗО

Норвежец Фруде Берг, осужденный за шпионаж против России, признался — он стал настоящим поклонником творчества Ольги Бузовой пока находился в Лефортовском следственном изоляторе.

Скандинавский поклонник поп-дивы также рассказал, что очень любил смотреть в СИЗО популярное российское реалити-шоу «Дом-2». Вот только сокамерник «шпиона» не поддерживал его телевизионных вкусов.

«Он не мог понять, почему мужчина моих лет может сидеть и смотреть это», — вспоминает осужденный за шпионаж.

Как-то раз сокамерник Фруде Берга окончательно разозлился, подошел к телевизору и начал делать жесты, как будто он смывает устройство в унитаз. Норвежец не растерялся, взял свою еду и реально смыл ее в канализацию.

«Он рассердился еще больше, мол, зачем ты это сделал? Ну я попытался ему объяснить, что Ольга „тоже хочет есть“», — цитирует скандинава «Ридус».

Весной прошлого года российский суд приговорил Фруде Берга к 14 годам тюрьмы за шпионаж. Норвежский гражданин был задержан в российской столице при получении засекреченных данных о подлодках ВМФ РФ. Однако уже в ноябре 2019-го норвежец был передан норвежским властям по обмену.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подробностях по делу норвежца Фруде Берга.