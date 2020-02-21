Захарова обвинила Турцию в нарушении договоренностей по Сирии

Инцидент с поддержкой Турцией атаки боевиков в Сирии нарушает договоренности Москвы и Анкары о размежевании оппозиции и террористов рискует спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта в этой части национальной территории арабской республики. Такую позицию озвучила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Отвечая на вопрос агентства в связи с поддержкой турецкой стороной атаки вооруженных боевиков в Сирии, Захарова напомнила, что «20 февраля российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил о нескольких массированных атаках с применением большого количества бронетанковой техники на подразделения сирийской армии в районе Идлибской зоны деэскалации, осуществленных террористическими бандформированиями».

«При этом действия боевиков поддерживались огнем артиллерии вооруженных сил Турции, что позволило террористам прорвать оборону сирийской армии», — указала она.

Захарова отметила, что для недопущения проникновения боевиков вглубь Сирии по просьбе ее руководства самолетами ВКС России был нанесен удар по прорвавшимся террористам, что помогло сирийским войскам успешно отбить все атаки.

Ранее в соцсетях появилось видео предположительного обстрела бомбардировщика Су-24 в небе над сирийской провинцией Идлиб из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК). На кадрах видно, как в сторону самолета летит пущенная боевиками ракета.