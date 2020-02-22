У водителя автобуса с эвакуированными из КНР украинцами поднялась температура
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о здоровье водителей, перевозивших в санаторий граждан Украины, эвакуированных из Уханя.
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Фото, видео: REUTERS / Gleb Garanich; www.globallookpress.com / imagebroker/Michaela Begsteiger, CHROMORANGE / Bilderbox
У водителя автобуса, на котором перевозили эвакуированных из китайского Уханя украинцев, незначительно поднялась температура. Об этом сообщил министр внутренних дел Незалежной Арсен Аваков на передаче «Свобода слова с Савиком Шустером».
Глава ведомства пояснил, что недомогание было связано с артритом.
«Слава богу, обострение артрита на коленке, и температура держалась повышенная в течение одного часа», — цитирует министра 112.ua.
Аваков добавил, что все транспортные средства, на которых из КНР перевозили граждан Украины в санаторий в поселке Новые Санжары на карантин по коронавирусу, сейчас продезинфицированы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что столкновения митингующих с полицией начались в поселке Новые Санжары Полтавской области, в один из санаториев которого прибыли автобусы с эвакуированными из Китая из-за коронавируса гражданами Украины. Мария Захарова сравнила ситуацию со средневековым укладом.
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