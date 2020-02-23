Бабки отрабатывают: Путин объяснил причину русофобии украинских властей
Президент России дал большое интервью ТАСС, в котором в свойственной ему прямолинейной и четкой манере рассказывает о самых важных темах.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru
На этой неделе стартовал большой проект наших коллег из ТАСС — «20 вопросов Владимиру Путину». Президент в свойственной ему прямолинейной и четкой манере рассказывает о самых важных темах. О санкциях и резонансных делах, о свободе слова и олигархах, о стабильности и застое в экономике, об образе царя и планах после 24-го года. Интервью публикуют поэтапно. На этой неделе речь шла о причинах назначения нового правительства, но об этом позже, и об Украине.
На неделе шесть лет исполнилось госперевороту. Майдану, от которого ждали Европы, свободы, манны небесной, а получили европейское, но рабство. А еще разгул преступности, коррупцию и долги, несмотря на очень активную ротацию во власти. Там постоянно менялись министры, замы, чиновники, вон даже президент новый. Но в стране ничего не поменялось. Получается, что изначально это и была цель Майдана — привести во власть олигархов и закрепить их там. И за всем этим стояли западные кукловоды.
Зачем им это? Да чтобы был удобный инструмент для решения более важных задач.
«Потому что те, кто возглавлял Украину или добрался до власти на Украине, преследовали личные интересы. В чем они заключаются? Даже не больше заработать денег за счет ограбления украинского народа, а сохранить то, что награблено до сих пор, — вот в чем главная задача. „Бабки-то“ где? Извините за моветон. Денежки где? В заграничных банках. Что нужно делать для этого? Показать, что они служат тем, у кого эти деньги лежат. Отсюда и единственное то, чем они торгуют — это русофобия», — уверен президент России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин объяснил, кому выгодно «растаскивание» России и Украины.
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