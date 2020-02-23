Логинов снялся с масс-старта на ЧМ по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира по биатлону в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

Причина отказа российского спортсмена участвовать в забеге пока не называется. Вероятно, это связано с обысками, которые прошли 22 февраля в гостиничных номерах биатлонистов из России.

Незадолго до снятия с масс-старта Александр Логинов заявил о возможном завершении профессиональной карьеры из-за постоянных нападок. Соответствующее заявление спортсмен сделал после того, как полиция Италии провела обыски в гостинице, где живут биатлонисты из РФ.

Поводом для полицейской проверки стала жалоба Международного союза биатлонистов (IBU) в правоохранительные органы страны. Причиной заявления IBU в полицию стало то, что личный тренер Александра Логинова приехал на мероприятие по чужой аккредитации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главный тренер сборной России по биатлону отреагировал на скандал с Александром Логиновым в Италии.