Из-за коронавируса закрыты учебные заведения в итальянской Ломбардии

Власти итальянской Ломбардии закрыли учебные заведения из-за распространения китайского коронавируса. По последним данным, число заразившихся в Италии превысило 130 человек.

«Постановляется приостановить всю учебную деятельность — как в детских садах, так и школах, а также на профессиональных курсах, курсах повышения квалификации, мастер-классах», — цитирует ТАСС документ, подписанный губернатором Ломбардии Аттилио Фонтаной.

Ранее сообщалось о закрытии местных университетов.

Мэр административного центра Ломбардии — Милана Джузеппе Сала, предложивший распространить чрезвычайные меры на город, высказал мнение, что для предотвращения распространения коронавируса превентивные ограничения достаточно ввести на неделю.

Между тем, как сообщает РИА Новости, вирус выявлен в четырех областях на севере Италии. Больше всего — 88 случаев — в Ломбардии, где проживает одна шестая населения страны, 24 — в области Венето, девять — в Эмилии-Романье, шесть — в Пьемонте.

Экстренные меры по борьбе с распространением опасного заболевания готовят и власти Венето.

«Мы вынуждены принимать жесткие меры, которые могут коснуться и карнавала. Мы работаем над специальным планом, и когда он будет готов, мы объявим о всех мерах», — сказал губернатор области Лука Дзайя.

Он сообщил, что среди заболевших в Венето — двое пожилых людей из Венеции, где с 8 по 25 февраля проходит традиционный карнавал.

По данным Интерфакса, из-за распространения коронавируса в Италии перенесены на более поздний срок футбольные матчи «Серии-А», который должны были состояться в воскресенье в Венето и Ломбардии. Речь идет о встречах «Интер» — «Сампдория», «Аталанта» — «Саммуоло» и «Верона» — «Кальяри». Итальянская футбольная федерация сформировала специальную экспертную группу, которая будет решать, как быть дальше. Вводимые в стране меры предосторожности могут коснуться и матчей Еврокубка — прежде всего миланского «Интера».

Ранее 5-tv.ru сообщал о первой смерти от коронавируса в Италии. На данный момент известно уже о двух скончавшихся.