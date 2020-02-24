Пушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем аккаунте в Twitter довольно критично отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о примирении России и Украины. Накануне визита в Индию американский лидер в ходе общения с журналистами отметил, что хотел бы видеть восстановление диалога между Москвой и Киевом.

По словам российского сенатора, глава Соединенных Штатов не предпринял для этого никаких мер.

«Трамп хочет, чтобы Россия и Украина помирились? А что он сделал для этого — оказал ли влияние на зависимый Киев, чтобы тот сменил курс, или на сервильную Варшаву, чтобы она не подливала масла в огонь? В отсутствие действий слова мало что значат», — написал Алексей Пушков.

Twitter @Alexey_Pushkov

Член Совфеда подчеркнул, что подобные заявления Дональда Трампа лишний раз это подтверждают.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп выложил в Twitter «болливудское» видео с собой в роли легендарного принца.