Пушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины
Российский сенатор критично отнесся к высказыванию американского президента о восстановлении диалога между Москвой и Киевом.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, Twitter @Alexey_Pushkov
Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем аккаунте в Twitter довольно критично отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о примирении России и Украины. Накануне визита в Индию американский лидер в ходе общения с журналистами отметил, что хотел бы видеть восстановление диалога между Москвой и Киевом.
По словам российского сенатора, глава Соединенных Штатов не предпринял для этого никаких мер.
«Трамп хочет, чтобы Россия и Украина помирились? А что он сделал для этого — оказал ли влияние на зависимый Киев, чтобы тот сменил курс, или на сервильную Варшаву, чтобы она не подливала масла в огонь? В отсутствие действий слова мало что значат», — написал Алексей Пушков.
Член Совфеда подчеркнул, что подобные заявления Дональда Трампа лишний раз это подтверждают.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп выложил в Twitter «болливудское» видео с собой в роли легендарного принца.
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